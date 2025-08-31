أعلن الإعلامي أحمد موسى، رفع الحواجز وفتح الشوارع أمام السفارة البريطانية في جاردن سيتي، والتي كانت مغلقة لسنوات أمام حركة السير، فجر اليوم الأحد.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «كما طالب الشعب العظيم الأسبوع الماضي، تم فجر هذا اليوم تنفيذ أوامر الأمة المصرية برفع الحواجز وفتح الشوارع أمام السفارة البريطانية في جاردن سيتي، والتي كانت مغلقة لسنوات أمام حركة السير».

وأضاف: «ما حدث اليوم هو تصحيح لوضع خطأ، فكانت السفارة تحظى بمعاملة خاصة بوضع حواجز مبالغ فيها مما أدى لإعاقة حركة المواطنين، المعاملة بالمثل هو القرار الذى يجب تطبيقه على الجميع دون استثناء. مصر دولة كبيرة وقوية ولا تبتز ولا تخضع لأية مساومات، من يحترمنا سنحترمه».

وأوقفت الشرطة البريطانية مساء الاثنين الماضي، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج أحمد عبد القادر ميدو، ونائبه أحمد ناصر، بعد تصديهما لمظاهرات أمام مقر السفارة المصرية في لندن. وبعد ساعات أعلن ناصر عبر صفحته على «فيسبوك» إطلاق سراحه، بينما أفرج عن عبد القادر لاحقاً.

وأجرى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، بحث خلاله أزمة توقيف عبد القادر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكد عبد العاطي، للمسئول البريطاني أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام بالغ تطورات القبض على المواطن المصري أحمد عبد القادر في لندن مساء يوم ٢٥ أغسطس، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، مؤكداً التطلع للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه.

وكلف الوزير عبد العاطي، السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لسرعة استجلاء ملابسات القبض على المواطن المصري وأسبابه، وتقديم الخدمات القنصلية له، والعمل على سرعة الإفراج عنه.