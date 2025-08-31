فريدة خليل «طفلة مصرية» تتربع على قمة العالم في الخماسي الحديث

سطرت البطلة المصرية الصاعدة فريدة خليل إنجازًا عالميًا غير مسبوق بعدما توجت بلقب بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث 2025 في ليتوانيا، لتصبح أصغر لاعبة في تاريخ هذه الرياضة الأولمبية تعتلي منصة التتويج بالذهبية العالمية في منافسات السيدات.

فريدة، صاحبة الـ14 عامًا، واصلت كتابة تاريخ استثنائي بعد أن جمعت 1457 نقطة وضعتْها في صدارة البطولة، متفوقة على المجرية بلانكا جوزي (1445 نقطة) والإيطالية أورورا تونيتي (1432 نقطة).

وشارك في هذه البطولة التي أقيمت لأول مرة داخل صالة مغطاة 166 رياضيا من 32 دولة بينها الرباعي العربي مصر والسعودية والكويت ولبنان.

بهذا الفوز، أكدت الناشئة المصرية الواعدة سيطرتها المطلقة على موسم 2025 الذي شهد تتويجها بجميع الألقاب العالمية (الكبار – تحت 22 عاما – تحت 19 عاما – تحت 17 عاما)، فضلًا عن الفضية في كأس العالم بالمجر.

البطولة هذا العام أقيمت للمرة الأولى بالنظام الجديد عقب إلغاء سباق الفروسية لأول مرة منذ ما يزيد عن 70 عاما، واستبداله بسباق الحواجز (OCR)، لتقام المنافسات بشكل مكثف في 90 دقيقة فقط تتضمن المبارزة، السباحة، سباق الحواجز، وأخيرًا منافسات “الليزر رن"، في خطوة تهدف إلى جذب الجماهير الشابة قبل أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعبرت فريدة، المولودة في يناير 2011، عن سعادتها بالإنجازات التي تحققها قائلة في تصريحات عبر موقع الأولمبياد “في البداية لم أستطع حتى تخيل مواجهة أبطال أولمبيين، ولكن بمجرد أن بدأت المنافسة ركزت على نفسي فقط. الفوز على رياضيين لطالما احترمتهم شعور غريب ومحفز للغاية، ويجعلني أؤمن أن كل شيء ممكن إذا واصلت العمل الجاد.”

واكتسبت فريدة خليل شخصية البطل من مدربها ياسر حفني، بطل العالم السابق في الخماسي الحديث، الذي قال عن النجمة المصرية الواعدة "في بعض البلدان لا يسمحون بمشاركة الرياضيين صغار السن في منافسات الكبار، لكن حالة فريدة مختلفة تمامًا. طالما أنها تستمتع بما تفعله فهي سعيدة وقادرة على التكيف. الخماسي الحديث هو ملعبها.”

إنجاز فريدة لاقى احتفاءً واسعًا من الجميع، حيث قدم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي التهنئة لاتحاد الخماسي الحديث والبعثة المصرية، مؤكدًا أن ما تحقق في ليتوانيا “إنجاز يُسجَّل بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية”، فيما أشادت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بإنجاز اللاعبة الشابة، ووصفتها بأنها “نموذج مُلهم ورسالة واضحة بأن الفتاة المصرية قادرة على التميز عالميًا عندما تجد الدعم والرعاية.”

ولقب الموقع الرسمي للأولمبياد البطلة المصرية بـ"فريدة سلام" في إشارة لنجاحها في الفوز بأربع بطولات كبرى خلال عام واحد على غرار بطولات التنس الكبرى "جراند سلام".

بهذا الإنجاز، لم تصبح فريدة خليل مجرد بطلة للعالم في سن 14 عامًا، بل تحولت إلى أيقونة عالمية تُلهم الأجيال الجديدة، وتؤكد أن مصر باتت قوة كبرى في رياضة الخماسي الحديث بجانب أسماء لامعة مثل البطل الأولمبي أحمد الجندي والمصنف الأول معتز محمد، مما يرشحها للفوز بميدالية أولمبية في الدورة القادمة "لوس أنجلوس 2028".