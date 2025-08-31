انطلاق فعاليات برنامج صيف قطاع المسرح على مسرح الهناجر للفنون

تنطلق فعاليات برنامج "صيف قطاع المسرح" الذي ينظمه قطاع المسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، يوميا في التاسعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك بعد أن وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على تقديم البرنامج هذا العام مجانا للجمهور في الفترة من 28 أغسطس حتى 11 سبتمبر المقبل.

وأحيت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، حفل أمس السبت، وقدمت الفرقة مجموعة من استعراضاتها الفنية الشهيرة منها : "الموشح، دبكة المجوز، فتوات قبلي، الحجالة، الحصان، أم الخلول، التنورة، العصا"، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير الفرقة.

ومن المقرر أن تحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل اليوم الأحد، كما يشارك فى فعاليات البرنامج هذا العام، فرق فنية أخرى تابعة للبيت الفني للفنون الشعبية منها: "فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب، وشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية".

وتشارك الفرقة الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، فى فعاليات البرنامج بمجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي.

وانطلاقا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، من المقرر أن تشارك مجموعة من الأصوات الطربية الأخرى في فعاليات البرنامج وهم: " الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل، الفنانة آية عبدالله"، كما تشارك فرقة أعز الناس وفرقة فلكلوريتا فى فعاليات البرنامج أيضا.