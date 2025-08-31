 القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية غرب حي الزيتون جنوب مدينة غزة - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 2:42 م القاهرة
القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية غرب حي الزيتون جنوب مدينة غزة


نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 2:16 م

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن عناصرها استهدفوا أمس السبت، دبابة ميركافا وجرافة عسكرية غرب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد: «تمكن عناصر القسام أمس السبت، من استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة (الياسين 105) وعبوة (شواظ) في شارع 8 جنوب غرب حي الزيتون».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي في كمين للمقاومة جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال: «سُمح بالإعلان عن مقتل أريئيل لوبلينر، جندي من الفرقة 36، في معارك جنوب قطاع غزة».

وأكدت مصادر عبرية ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 900 قتيل منذ السابع من أكتوبر 2023.

