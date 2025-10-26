شهد مستودع «الزبير 1» في محافظة البصرة العراقية، صباح اليوم، انفجارًا في أحد التوربينات، تبعه حريق كبير في الموقع، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأفاد مصدر طبي عراقي، بمصرع شخص وإصابة 25 آخرين، كحصيلة أولية للانفجار الذي وقع في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في تصريحٍ لـ«بغداد اليوم»، إن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي.

من جانبها، نشرت هيئة الدفاع المدني العراقي، صورًا لعملية إخماد الحريق الذي اندلع داخل موقع نفطي في منطقة البرجسية بقضاء الزبير، بإشراف مدير المحافظة العميد مازن محمد لفته.