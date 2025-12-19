أبو الغيط يهنئ برهم صالح بانتخابه مفوضا أمميا ساميا لشئون اللاجئين

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بانتخاب السياسي العراقي برهم صالح، لمنصب المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، معربا عن خالص تهانيه وتمنياته له بالتوفيق والنجاح.

وقال أبو الغيط، في منشور عبر منصة "إكس": "أرحب بانتخاب الصديق العزيز، والسياسي العراقي والعروبي المخضرم برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشئون ‎اللاجئين بالأمم المتحدة".

وأضاف: "أتمني له التوفيق والنجاح، وكلي ثقة في أنه سيوظف خبراته العميقة والمعتبرة من أجل تخفيف أزمات اللاجئين في العالم، وبشكل خاص في منطقتنا العربية التي تعاني حاليا أكثر من غيرها".

وانتُخب صالح بالتزكية من الجمعية العامة التي تتألف من 193 دولة عضوا؛ بعدما رشحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلفا للإيطالي فيليبو جراندي، الذي يقود المفوضية منذ 2016.

وقال جوتيريش، الذي شغل سابقا منصب رئيس المفوضية، إن صالح يجلب معه "خبرة قيادية دبلوماسية وسياسية وإدارية رفيعة للمنصب"، بما في ذلك كونه "لاجئا، ومفاوضا في الأزمات ومهندسا للإصلاحات الوطنية".

ويبدأ صالح ولاية تستمر خمس سنوات بدايةً من أول يناير المقبل.

وسيتولى صالح زمام قيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومقرها جنيف، في نهاية عام مدمّر لعديد من منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية اللاجئين.