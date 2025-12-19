ممدوح عباس يوجه رسالة غامضة: تخوضون حربا خاسرة مع الزمالك

وجّه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة غامضة إلى أحد الأشخاص، مؤكدًا أن نادي الزمالك لا يشرفه أن يكون هذا الشخص عضوًا في جمعيته العمومية.

وقال ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:«إلى متى النفاق، وإلى متى الكذب، وتعهدات كاذبة أمام القيادات في مصر، وكل ما تبغيه أن يُجدد لك المنصب الوزاري، وتكاد تموت من أجل ذلك، وإن لم يُجدد، فحلمكم الأول أن تكونوا رئيسًا لنادي الزمالك».

وأضاف: «نادي الزمالك لا يسعده أن تكون عضوًا في جمعيته العمومية».

وتابع: «وما هي الفتوى التي أصدرتها بالأمس، طالما أن تقرير نيابة الأموال العامة لم يصدر حتى اليوم؟!».

وواصل: «وأنت أيضًا تنتقد نادي الزمالك لأنه أمضى 22 عامًا ولم يبدأ المنشآت في الأرض، فلي هنا سؤال: هل المجلس الموجود مسؤول عن 20 عامًا قبل ذلك؟! فهم موجودون منذ سنتين فقط، فلماذا لم تُحاسبوا من كان مسؤولًا خلال 20 عامًا؟!».

وأكد عباس: «لقد تسلّم هذا المجلس النادي وهو مُدين بـ3 مليارات و100 مليون جنيه مصري، وقد تم الاتفاق وبدأ هذا المجلس بالفعل في تنفيذ المنشآت».

وأوضح: «لقد آثرت الصمت منذ أغسطس الماضي، وأتحدث اليوم سواء أفقتم أم لم تفقوا، لكنني أثق في أن الأرض ستعود بحكمة القيادة السياسية».

وشدد قائلًا: «إنكم تخوضون حربًا خاسرة مع نادي الزمالك، فهل من الممكن أن تكسبوا حربًا مع نادٍ عمره 114 عامًا؟!».

واختتم عباس رسالته بقوله: «بقي النادي وذهب كل من حاولوا هدمه، وفي النهاية لن أذكر اسمك، لأن قلمي رفض أن يخطّه».