أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، رسميا، اختيار الكاتب الصحفي عوض محمد عوض، عضوا بمجلس أمناء المدينة، ضمن التشكيل الجديد للدورة القادمة(2026 – 2028).

وجاء هذا الاختيار تتويجا لاجتياز "عوض" للاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة، وتنفيذاً لقرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المنظمة لآليات تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، والتي تعتمد معايير الكفاءة والقدرة على العمل العام.

ويمثل هذا القرار تجديداً للثقة في الكاتب الصحفي للدورة الثانية على التوالي، وذلك تقديرا لإسهاماته الملموسة في الدورة السابقة.

وقد نجح عوض، مستفيدا من خبرته الصحفية المتراكمة، في تحويل "الصفحة الرسمية للمجلس" من مجرد منصة إخبارية إلى "غرفة عمليات تفاعلية"، خلقت همزة وصل مباشرة وفعالة بين السكان وجهاز المدينة.

كما كان له دور بارز في رصد مشكلات المواطنين ووضعها على طاولة النقاش داخل المجلس، مما ساهم في تسريع وتيرة الحلول المقدمة من الأجهزة المعنية.

ومن جانبه، أعرب الكاتب الصحفي عوض محمد عوض عن تقديره لهذه الثقة، قائلا: "إن اختياري لدورة ثانية هو تكليف ومسؤولية مضاعفة قبل أن يكون تشريفا.

وأضاف عوض: "لقد عملنا في الدورة السابقة على تأسيس لغة حوار شفافة بين المواطن والمسؤول، وهدفي في المرحلة المقبلة (2026-2028) هو البناء على ما تحقق، والتركيز على الملفات الخدمية التي تلامس حياة السكان يومياً".

وتابع:" صوت سكان أكتوبر الجديدة هو البوصلة التي تحركنا، وسنستمر في العمل لتكون مدينتنا نموذجاً يحتذى به في التنمية وجودة الحياة".

ويضطلع مجلس الأمناء في المدن الجديدة- الجهة الممثلة للسكان والمستثمرين- بمهام حيوية، أبرزها: اقتراح سياسات التطوير: المشاركة في وضع الرؤى لتنمية المدينة عمرانيا وخدميا، بجانب الرقابة والمتابعة ورصد كفاءة الخدمات المقدمة (مياه، كهرباء، طرق، نظافة) ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي.

كما يتولى المجلس دراسة المشكلات، من خلال استقبال شكاوى السكان والمستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.