جهاز تنمية المشروعات: مد معرض تراثنا حتى 20 ديسمبر

قرر باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مد المرحلة الثانية من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، المنعقد في سيتي ستارز بمدينة نصر، لمدة يومين (الجمعة والسبت)؛ نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على المعرض.

وأوضح رحمي، في بيان اليوم، أن مد فعاليات المعرض جاء بالتعاون والتنسيق مع المركز التجاري (سيتي ستارز مدينة نصر)؛ لتعظيم استفادة أصحاب الحرف اليدوية المشاركين في المعرض من إقبال الجمهور خلال يومي العطلة الأسبوعية.

وأكد أن هناك تخطيط أكبر لمساهمة تلك المؤسسات المالية والتجارية الكبري في النهوض بهذا القطاع، ودعم المشروعات اليدوية و التراثية.

وحقق المعرض نجاحا كبيرا منذ منذ إطلاقه علي مرحلتين من 1 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 240 عارضا؛ حيث استقبل المعرض آلاف من زوار المركز التجاري من المصريين والسائحين المهتمين بالمنتجات اليدوية التراثية الفريدة.

وأكد رحمي، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بإتاحة كل سبل الدعم لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، خاصةً أصحاب المشروعات الحرفية والتكتلات الإنتاجية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وسيناء؛ باعتبارهم الأكثر احتياجا إلى خدمات الدعم والتطوير والتسويق، وإيلاء هذا القطاع أهمية كبيرة ودعما مضاعفا للحفاظ على العمالة الماهرة به وتعزيز فرصه في الترويج للهوية المصرية الأصيلة والتنوع الثقافي الذي تذخر به مصر، وذلك من خلال تدريبهم على تطوير منتجاتهم وإمدادهم بالتمويل اللازم لتحسين الإنتاجية، وإشراكهم في المعارض المتنوعة وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم، والترويج للمنتجات الحرفية في الداخل والخارج.

ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، كل أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية، بالتوجه إلى فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية؛ للحصول على الدعم المالي وغير المالي لتطوير مشروعاتهم و التوسع في تسويقها.