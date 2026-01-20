حمادة المصري: وصول مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا «إنجاز»

أكد حمادة المصري، نجم الأهلي والمصري البورسعيدي السابق، أن مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 كانت إيجابية، معتبرًا أن التأهل إلى الدور نصف النهائي يُحسب للجهاز الفني واللاعبين في ظل ظروف المنافسة القوية.

وقال حمادة المصري، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر خرج بمكاسب عديدة من البطولة، مشيرًا إلى أن المدير الفني حسام حسن كان المستفيد الأكبر من التجربة، بعدما نجح في تجربة عدد من العناصر والاعتماد على أكثر من أسلوب لعب خلال مشوار الفراعنة.

وأوضح نجم الكرة المصرية السابق أن حسام حسن يستحق مواصلة مهمته مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وصولًا إلى تصفيات وكأس العالم، مؤكدًا أن الاستقرار الفني بات ضرورة في هذه المرحلة.

وأشار المصري إلى أن الأداء الدفاعي لمنتخب مصر ظهر بصورة أفضل من الشق الهجومي خلال البطولة، وهو ما ساهم في تحقيق النتائج، مضيفًا أن التواجد بين الأربعة الكبار يُعد إنجازًا منطقيًا يعكس حجم العمل المبذول، وليس أمرًا استثنائيًا يفوق الإمكانيات المتاحة.