كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تدخل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لإعادة بث برنامج «القاهرة اليوم»، مشيرا إلى أن علاقته باللواء أبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس الراحل، بدأت منذ عام 2002 تقريبا من خلال عمله بقناة أوربت، وتطورت العلاقة بينهما لتصبح قناة تواصل.

وأشار خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إلى لجوئه بشكل شخصي إلى اللواء رشوان عند إغلاق البرنامج، لافتا إلى أن سكرتير الرئيس كان يرد ويطلب مهلة خمس دقائق ليعاود الاتصال بعدها ويبلغه رسالة من الرئيس: «اتفضل، الريس بيسلم عليكم.. روحوا اشتغلوا».

وأكد أن الرئيس مبارك «هو اللي كان بيقول اتفضلوا روحوا اشتغلوا.. ما قفلش برنامج.. وكان بيشغل البرنامج اللي بيتقفل»، مشددا أنه كان طرفا في هذه الوقائع ومسئولا عن إجراء الاتصالات.

وفي سياق متصل، علق على شهادة الإعلامي عمرو أديب يوم 11 فبراير، التي اتهم فيها الرئيس مبارك بإغلاق البرنامج وإلزامه الجلوس في المنزل، قائلا: «لا مش الرئيس إطلاقا.. الرئيس كان بيكلم عمرو مش بيكلمني أنا».

وشدد على أن ما قيل حول إغلاق الرئيس مبارك للبرنامج «ليس صحيحا»، مؤكدا أن «الرئيس كان يتدخل لإعادة برنامج القاهرة اليوم مرة أخرى».



