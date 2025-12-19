وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، مساء الخميس فعاليات الاحتفالية التي أقيمت بقصر ثقافة قنا، بحضور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

كما حضر الاحتفالية حازم عمر نائب محافظ قنا ةهشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وسامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبه فقرات من فرقة الموسيقي العربية، يعقبها فقرات من فرقة الأطفال للفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا وعرض التنورة، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و فيلم وثائقي يستعرض نماذج من الحرف التراثية بالمحافظة، وعلى رأسها حرفتا الفِركة والفخار،والعسل الأسود والشمر من النباتات العطرية باعتبارهما من الركائز المهمة لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الهوية الثقافية.

وتضمنت الفعاليات كلمة ترحيب وتقدير للوزراء المشاركين، وفريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وممثلي البنك الدولي، لما يبذلونه من جهود لدعم خطط التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي ختام الاحتفالية، قامت المشاط ومنال عوض بتكريم فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا وفريق البنك الدولي وهشام الهلباوي مدير البرنامج وممثلي المكونات المختلفة للبرنامج وأعضاء وحدة التنفيذ السابقين بالمحافظة والفريق الإداري للوحدة وفريق الاعتبارات البيئة وفريق التكتلات الاقتصادية والفريق المالي، تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال عمل البرنامج بمحافظة قنا، ثم كرم خالد عبدالحليم محافظ قنا كل من رانيا المشاط ومنال عوض لدورهما البارز في دعم وتنفيذ مشروعات البرنامج وتحقيق مستهدفاته التنموية.