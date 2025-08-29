أشرف صبحي: مصر استضافت أكثر من 440 بطولة منذ 2019

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر نجحت في استضافة أكثر من 440 بطولة قارية وعالمية منذ عام 2019 بمختلف الألعاب الفردية و الجماعية.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات عبر قناة TeN مساء الخميس "المنشآت الرياضية في مصر شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة ، كما أن القاهرة وشرم الشيخ والغردقة تصنف ضمن 6 مدن مؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث والبطولات الرياضية العالمية".

أضاف "نجحنا في تنظيم أكثر من 440 بطولة على رأسها كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2019 وكأس العالم لكرة اليد عام 2021".

أشار "وزارة الشباب والرياضة وضعت استراتيجية منذ عام 2018 لتطوير قطاع الرياضة للتنمية والصحة، كما تستهدف الوزارة ترسيخ مفهوم أن تصبح الرياضة أسلوب حياة.

وتطرق أشرف صبحي للحديث عن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قائلا في ختام تصريحاته "حسن مصطفى نموذج رياضي مشرف، وحقق نجاحات عديدة كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد، وسيخوض الانتخابات المقبلة على هذا المنصب، كما لعب دورا بارزا في تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عاما في الفترة من 9 إلى 17 أغسطس الجاري".