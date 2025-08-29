قافلة مساعدات إنسانية تعبر طريق دمشق - السويداء بعد افتتاحه رسميا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبرت قافلة مساعدات إنسانية طريق دمشق - السويداء جنوبي سوريا، الخميس، إثر الإعلان رسميا عن تأمينه وإعادة افتتاحه.

جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، وقناة محافظة السويداء على منصة "تلجرام".

وذكرت "الإخبارية السورية" أنه "بعد الانتهاء من عمليات تأمينه، تم افتتاح طريق دمشق السويداء بشكل رسمي".

وأضافت أن قافلة مساعدات إنسانية عبرت إلى السويداء من خلال هذا الطريق، برفقة الهلال الأحمر ووفد من الأمم المتحدة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما أفادت محافظة السويداء عبر "تلجرام" أن "صهاريج محروقات دخلت إلى المحافظة، متجهة نحو مديرية المحروقات، لتأمين احتياجات الأفران والمنشآت الأساسية".

وأوضحت أن "هذا الدخول يُسجل كأول عبور عبر طريق دمشق السويداء، بعد استكمال وزارة الداخلية إجراءات فتحه وتأمينه بشكل كامل".

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية، تأمين الطريق تمهيدا لإعادة فتحه أمام حركة النقل والتجارة.

ومنذ 19 يوليو الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وعلى خلفية تلك الاشتباكات، تقرر إغلاق طريق دمشق - السويداء، لحين تأمينه.