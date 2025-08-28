الإنتاج الحربي: نعتزم إنتاج أقوى مدافع الناتو محليا للجيش المصري

قال المهندس وليد رسمي مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تعتزم إنتاج المدفع المتطور K9 – أقوى مدافع حلف الناتو – محليًا للجيش المصري.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تعاونت مع إحدى الدول الكبرى، وأقامت خطوط إنتاج في شركة تابعة للإنتاج الحربي، لإنتاج مدفع K9 خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، تحدث عن الرشاش المتعدد المنتج محليًا بنسبة 100%، قائلًا: «هذا الرشاش باكورة الفكر والبحث والتطوير، ويمكنه إطلاق الطلقات بكميات كبيرة، ويستخدمه الجيش».

وأوضح أن «الوزارة تمتلك 15 شركة تصنيعية، وفي كل منها قطاع للبحوث والتطوير، يضم أعلى مستويات من العقول الفكرية والعمالة؛ من أجل دعم كل الشركات».

وذكر أن قطاع التدريب التابع للوزارة يضم معامل وتكنولوجيات على أعلى مستوى، موضحًا أن «هناك جامعات مصرية وجامعات من الخارج تحصل على التدريب من هذا القطاع».

وواصل: «هذا القطاع ينقل الخبرات من الجهة الخارجية إلى مصر عند حدوث أي تعاون، من أجل توطين التكنولوجيا داخل الإنتاج الحربي، وهو ما ينعكس بالإيجاب على صناعة السلاح محليًا».