أعلن المستشار أحمد بندراي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء عملية التصويت في جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 1367 لجنة فرعية، في الدوائر الخمس التي شملتها جولة الإعادة، وهي محافظات الغربية، الإسماعيلية، بني سويف، الوادي الجديد، والأقصر، لتبدأ بعدها مباشرة إجراءات فرز أصوات الناخبين.

ولفت خلال مؤتمر صحفي، إلى استثناء بعض اللجان منها لجنة 49 في القرنة، بالإضافة إلى حوالي أربع لجان أخرى في بني سويف، التي استمر العمل بها لما بعد التاسعة مساء؛ نظرا لوجود إقبال كثيف من الناخبين داخل المقار الانتخابية وقت الإغلاق.

وأشار إلى استمرار التصويت حتى إدلاء آخر ناخب متواجد بصوته، مضيفا أن الهيئة رصدت إقبالا في اليوم الثاني للتصويت، داخل بعض اللجان الفرعية، وذلك من خلال ملاحظة نفاذ بطاقات الاقتراع في عدد من اللجان بمحافظات الغربية وبني سويف والأقصر والوادي الجديد.

ولفت إلى دعم هذه اللجان على الفور ببطاقات إضافية لضمان استمرار العملية الانتخابية.

وكشف عن تلقي الهيئة لشكوتين من مرشَحين، الأولى تضمنت «منع الناخبين المؤيدين له من التصويت» مشيرا إلى التواصل مع اللجنة الفرعية والتأكد من سهولة الدخول والخروج لجميع الناخبين، وعدم حدوث أي معوقات تعوق أي ناخب، وعدم صحة الشكوى.



وأوضح أن الشكوى الثانية من أحد المرشحين، تضمنت «تسويد البطاقات لصالح المرشح المنافس»، لافتا إلى التواصل مع رئيس اللجنة الفرعية الذي أفاد بعدم صحتها وانتظام العملية الانتخابية، وعدم توجيه أي ناخب.