ضبط متهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة نصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، لاستغلاله الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، في مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتبين أن المتهم بصحبته 19 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.