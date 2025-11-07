أكد محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، أن بطولة السوبر تمثل محطة مهمة في بداية الموسم، وأن الجميع يسعى للتتويج باللقب وإهدائه لجماهير الأهلي في كل مكان.

الأهلي تغلب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، ليضرب موعدًا في النهائي مع الزمالك، الذي تغلب بدوره على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل السلبي.

ويقام نهائي السوبر في الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال محمد علي بن رمضان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: «الفوز بهذه البطولة سيكون له طابع خاص بالنسبة لي، باعتبارها أول بطولة أحققها بقميص الأهلي منذ انضمامي».

وأضاف: «الأجواء داخل النادي ساعدتني كثيرًا على الاندماج سريعًا، سواء من جانب زملائي اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري، الأهلي يتمتع بروح خاصة ومناخ يجعل أي لاعب يشعر أنه جزء من المجموعة سريعًا».

وتابع: «الأهلي يضم لاعبين كبارًا يمتلكون الخبرة والشخصية، ودورهم واضح في دعم اللاعبين الجدد وتسهيل عملية التأقلم معهم، وهو أمر مهم جدًّا في نادٍ بحجم الأهلي».

وأوضح: «نحترم كل المنافسين، وندرك أن أي مباراة تكون صعبة طالما نرتدي قميص الأهلي الذي يحمل طموحات جماهير كبيرة.. نعمل وفق تعليمات الجهاز الفني لتطبيق الأفكار التكتيكية والتطوير من مستوانا بشكل مستمر».

وواصل: «أسعى للتطور مع مرور الوقت واكتساب المزيد من الخبرات من خلال التدريبات والمباريات والاحتكاك في البطولات المختلفة».

وأتم بن رمضان: «اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم في بطولة السوبر وكذلك في باقي المنافسات خلال الموسم، وأثق في قدرة الفريق على تحقيق انطلاقة قوية ومواصلة مسيرة التتويجات التي اعتاد عليها النادي وجماهيره، والتي أخصها بالشكر على دعمهم المستمر».