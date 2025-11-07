رويترز: الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات عن الشرع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قوله إن التكتل يعتزم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع في أعقاب قرار مماثل للأمم المتحدة.

وأمس الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا - قدمت مسودته الولايات المتحدة الأمريكية - بشطب اسم السيد أحمد الشرع من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.

حصل القرار على تأييد 14 عضوا مع امتناع الصين - العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض - عن التصويت.

وجدد المجلس تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.

وأشار إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التشديد على أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متسقة مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.

ورحب القرار بالتزامات سوريا بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، ومكافحة الإرهاب.