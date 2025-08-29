موقع واللا العبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لحشد الاحتياط مع مخاوف من تراجع الإقبال على الخدمة

أفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال يخطط لحشد ألوية الاحتياط الأسبوع المقبل استعدادًا لاقتحام مدينة غزة، وسط مخاوف من تراجع الإقبال على الخدمة بين الجنود.

ويُقدّر الجيش أن "النواة الصلبة" ستستمر في الخدمة، لكنه يخشى أن يمتنع بعض الجنود عن الالتحاق بسبب عدم اتخاذ قرارات واضحة وتراكم أعباء العمل، وفقًا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وبحسب بعض قادة فرق المناورة، من المتوقع أن يكون عدد جنود الاحتياط الذين سينضمون الأسبوع المقبل مشابهًا لعددهم في الجولة السابقة، بعد الجولتين الرابعة والخامسة من التجنيد.

ويشير كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة توزيع عبء الخدمة على جميع فئات المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك اليهود المتزمتون، لضمان كفاية الأعداد المطلوبة.

وحذرت القناة الـ12 الإسرائيلية من "ظروف قتالية قاسية" تنتظر جنود الجيش الإسرائيلي في حال دخولهم مدينة غزة، التي تظهر صور أقمار اصطناعية أن نحو 80% منها دُمّر نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ نحو 23 شهرًا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في الثامن من أغسطس الجاري خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجيًا، بدءًا بمدينة غزة، مع موافقة الجيش على الخطة التي تشمل إجلاء سكان المدينة إلى جنوب ووسط القطاع.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "إسرائيل تواصل تقدمها نحو السيطرة على مدينة غزة، رغم التحديات العسكرية والسياسية التي تواجهها".