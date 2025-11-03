ترامب حول تجريد الأمير أندرو من ألقابه: أشعر بالأسف للعائلة

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد عن تعاطفه مع العائلة المالكة البريطانية عقب تجريد أندرو ماونتباتن وندسور من جميع ألقابه في أعقاب فضيحة جيفري إبستين.

وفي حديثه للصحفيين، قال ترامب: "إنه أمر فظيع حدث للعائلة، كان وضعا مأساويا". وأضاف: "أشعر بالأسف للعائلة".

ويحافظ ترامب على علاقة جيدة مع الملك تشارلز الثالث. وفقد أندرو، شقيق الملك، جميع الألقاب والأوسمة بعد موافقة الملك على هذه الخطوة، والتي تهدف إلى وضع حد لواحدة من أخطر الفضائح في التاريخ الحديث للملكية البريطانية.

وجاء القرار في أعقاب نشر مذكرات ضحية إبستين فيرجينيا جوفري، والتي كشفت عن مزيد من التفاصيل حول الاعتداء الجنسي الذي شاركت فيه عشرات النساء والفتيات. وقد اتهم أندرو بإجبار جوفري، التي كانت قاصرا آنذاك، على نشاط جنسي، وهو ما ينفيه.

وتوفي إبستين، الذي أساء معاملة القصر بشكل منهجي لسنوات، في سجن في نيويورك عام 2019 عن عمر يناهز 66 عاما فيما قرره المسؤولون أنه انتحار. ومنذ ذلك الحين، غذت علاقاته بشخصيات قوية، بما في ذلك ترامب، التكهنات.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بإبستين، لكن هذا لم يحدث بعد.