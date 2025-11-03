هايتي تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا إعصار ميليسا

أعلنت حكومة هايتي يوم الأحد الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الاثنين، في أعقاب إعصار ميليسا، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخصا في الدولة الكاريبية بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، وفقا لسلطات الحماية المدنية.

كما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عدة مناطق.

وضرب الإعصار أيضا جامايكا وكوبا وجزر البهاما. وفي جامايكا، ضرب ميليسا بكامل قوته، مخلفا ما لا يقل عن 28 قتيلاً، وفقاً للتقارير الرسمية الأولية.

وقالت وزارة الثقافة الجامايكية إنها ستنظم حفلات موسيقية خيرية لجمع الأموال لإعادة الإعمار. ومن المقرر أن يحيي موسيقيو الريجي حفلات تحت شعار "أحب جامايكا "، تبدأ في 14 نوفمبر في كينجستون، تليها حفلات في لندن ونيويورك وتورنتو وجنوب فلوريدا. ولم يتم الإعلان عن البرنامج الكامل بعد.

وقالت وزيرة الثقافة أوليفيا جرانج على إنستجرام: "كما فعلنا مرات عديدة من قبل، نلجأ إلى موسيقانا، موسيقى الريجي الخاصة بنا، التي أثبتت أنها بلسم شاف وترياق في أوقات المتاعب والضيق، ليس فقط للجامايكيين، ولكن للعالم".