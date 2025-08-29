المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن المخرج بونج جون رئيسا للجنة تحكيم دورته الـ22

أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، اختيار المخرج الكوري الجنوبي، بونج جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار، رئيسا للجنة تحكيم الدورة الثانية والعشرين، والتي تقام خلال فترة من 28 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2025.

بونج جون هو، تُوج بأرقى الجوائز العالمية من السعفة الذهبية إلى الأوسكار، مرورًا بجوائز "جولدن جلوب" و"البافتا"، وكتب اسمه بأحرف بارزة في سجل السينما العالمية، عندما أصبح أول مخرج غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم عن "طفيلي" الفيلم الذي يجمع بين براعة السرد والتحليل العميق للانقسامات الاجتماعية والسياسية في عصرنا، يُعد مثالًا نادرًا لسينما تحظى بقدرة خارقة على شد انتباه النقاد والجمهور العريض على حد سواء.

وانتقلت أفلام بونج جون في غضون سنوات قليلة من أعمال رائدة إلى ظاهرة ثقافية حقيقية، تظهر قدرته الفائقة على تفكيك الأنواع السينمائية، ومخاطبة المشاهدين من جميع الأجيال وعلى اختلاف الثقافات.

وُلد بونج جون هو بمدينة دايجون بكوريا الجنوبية في 14 سبتمبر 1969. فيلمه الأخير ميكي 17، الذي صدر مطلع هذه السنة، هو الثامن في سلسلة من إبداعات سينمائية متميزة شملت: الكلاب التي تنبح لا تعض (2000)، ذكريات قاتل (2003)، المضيف (2006), الأم (2009)، محطم الثلج (2013)، أوكجا (2017)، وطفيلي (2019).

افتُتح معرض أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بعنوان "إلهام المخرج السينمائي: بونج جون هو" في وجه الجمهور بدءًا من 23 مارس 2025، وسيستمر إلى 10 يناير 2027. وهو أول معرض مخصص لهذا المخرج المتوج بجائزة الأوسكار، حيث يُسلط الضوء على مساره الإبداعي من خلال أفلامه الخاصة، إضافة إلى الأفلام التي التي كان لها تأثير في مشواره الفني.