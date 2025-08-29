استشهاد 21 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي لعدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهاد 21 فلسطينيا، على الأقل، وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف جيش الاحتلال المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 5 "مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس".

وأضافت أن 5 مواطنين آخرين استشهدوا إضافة إلى عدد من الإصابات إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي منطقة السودانية، بشمال غرب مدينة غزة، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط القطاع.

أما في مدينة دير البلح وسط القطاع، فقد استشهد مواطن وزوجته وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 3 جراء استهداف مسيرة إسرائيلية عددا من الفلسطنيين في دير البلح.