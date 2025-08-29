مدرب ليفربول: آرسنال ازدادت قوته بشكل واضح

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، صعوبة مواجهة آرسنال، مشيرًا إلى أن "المدفعجية" ازدادت قوتهم بشكل ملحوظ هذا الموسم.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" سنواجه فريقًا قويًا كان مميزًا للغاية في الموسم الماضي، وازدادت قوته بشكل واضح خلال فترة الصيف، إذا نظرنا إلى جودة العناصر التي يمتلكونها، فإن الأمر السلبي بالنسبة لنا هو أننا استقبلنا أربعة أهداف من كرات ثابتة، إذا احتسبنا مواجهة بيلباو، وهذا تحديدًا أحد أبرز أسلحة آرسنال، إذ يمكنهم اللعب بجميع الأساليب الكروية، وهو ما يعكس جودة الإدارة الفنية التي يقدمها ميكيل أرتيتا".

وأضاف المدرب الهولندي:" يوم الإثنين الماضي استقبلنا هدفين من كرات ثابتة، وهذا جانب نحتاج إلى تحسينه. مع أننا كنا مميزين فيه الموسم الماضي، لذلك لا داعي للقلق إطلاقًا".

وتطرق سلوت للمقارنة بين أسلوب لعب ليفربول وآرسنال، موضحًا:" أعتقد أن هناك بعض أوجه الشبه، فأسلوب لعب آرسنال لم يتغير كثيرًا، صحيح أن لديهم هذا الموسم مهاجمًا رقم 9 مختلفًا، فجابرييل جيسوس شارك، لكن جيوكيريس يختلف عن هافيرتز الذي يُعد أقرب إلى المهاجم الوهمي، بينما جيوكيريس مهاجم صريح يجيد اللعب كهدف مباشر ويقوم بمزيد من التحركات خلف المدافعين. ومع ذلك، يبقى الأسلوب العام نفسه".

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره آرسنال، مساء يوم الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في موسمه الحالي برصيد 6 نقاط بالتساوي مع ليفربول في عدد النقاط لكن الريدز يتواجد في المركز الثالث بينما يتواجد توتنهام في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.