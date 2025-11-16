كندية تزعم رفض بلادها وضع إسرائيل في خانة الميلاد بجوازات سفرها الجديدة

زعمت امرأة كندية إسرائيلية بأنها لم تتمكن من كتابة إسرائيل كمكان ميلادها، عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفر كندي جديد، وذلك بسبب «سياسة جديدة تطبقها الحكومة الكندية»، على حد قولها.

وقالت المرأة التي تدعى أنستازيا، في مقطع مصور لها على منصة «إكس»: «أخبرني موظف في جوازات السفر الكندية بأنهم لا يستطيعون تسجيل إسرائيل كمكان ميلادي، وهذا نتيجة السياسات الحالية والحكومة القائمة».

وأوضحت أنستازيا، في مقطع الفيديو، أن «الموظف أشار إلى أن اعتراف حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بدولة فلسطين، سمح لسكان مدن معينة في إسرائيل بتسجيل ميلادهم على أنهم من فلسطين»، مشيرة إلى مدن مثل نابلس وجنين ورام الله والقدس، بينما وُلدت هي في كفار سابا بإسرائيل، وفقا لصحيفة «جروزاليم بوست» الإسرائيلية.

من ناحيته، أعرب محامي أنستازيا، نيل أوبرمان، في وقت لاحق، عن قلقه القانوني والإداري والحقوقي، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «لا يوجد أي قانون أو لائحة تدعم هذا، إن جوازات السفر ليست وثائق سياسية، بل أدوات للهوية والمساواة أمام الدولة».

واعترفت كندا رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة وأستراليا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حينها إن هذا القرار يمثل «مكافأة سخيفة للإرهاب»، على حد قوله.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن «كندا تقدم شراكتها لبناء مستقبل سلمي لكل من فلسطين وإسرائيل».

وشدد على أن «الاعتراف بدولة فلسطين، يتماشى مع مبادئ تقرير المصير وحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والسياسة الكندية المتبعة منذ أجيال، مع التنويه أن هذا الاعتراف ليس حلاً سحريًا للموقف القائم».