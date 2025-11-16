حماس: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تؤكد النزعة التوسيعية للاحتلال وعمله على إبقاء حالة الصراع

علق المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» حازم قاسم، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن البقاء على جبال الشيخ في سورياـ ومعارضة قيام دولة فلسطينية واستمرار حصار قطاع غزة.

وقال في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأحد، إن «هذه التصريحات تؤكد النزعة التوسيعية للاحتلال وعمله على إبقاء حالة الصراع وعدم الاستقرار في كل المنطقة».

وفي وقت سابق، جدد كاتس، تصريحاته التصعيدية، قائلا إن «سياسة إسرائيل واضحة: لن تقوم دولة فلسطينية».

وأضاف كاتس في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، الأحد، أن «الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ وفي منطقة الأمن».

وبشأن خطة نزع سلاح حماس؛ قال: «غزة ستُفرغ من السلاح حتى آخر نفق، وحماس ستُفكك من سلاحها في الجانب الأصفر بواسطة الجيش الإسرائيلي، وفي غزة القديمة بواسطة القوة الدولية أو بواسطة الجيش الإسرائيلي».