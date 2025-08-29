جيش الاحتلال يعلن: لا وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ابتداء من اليوم

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا لن يسري وقف إطلاق النار المؤقت في منطقة مدينة غزة.

وبحسب بيان الجيش، "وفقا لتقييم الوضع وتعليمات المستوى السياسي، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم، لن ينطبق وقف إطلاق النار التكتيكي المحلي على منطقة مدينة غزة، والتي تُعد منطقة قتال خطيرة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف البيان أن الجيش سيواصل دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب استمرار المناورات البرية والأنشطة الهجومية بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعا أمس الخميس الحكومة إلى البدء بضم مناطق من قطاع غزة في حال استمرار حركة حماس في رفض نزع سلاحها.

وخلال مؤتمر صحفي في القدس، عرض الوزير اليميني المتطرف، المعروف بمعارضته لأي اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب المستمرة في القطاع منذ نحو عامين، خطته لـ"الانتصار في غزة بحلول نهاية العام"، وفق شبكة سكاي نيوز عربية.