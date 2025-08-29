أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن مركز زراعة الكبد التابع للجامعة يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، موضحًا أن مبنى المركز مقام على مساحة 700 متر مربع، ويتكون من تسعة طوابق ويضم أربع غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن المركز بدأ العمل في 2018 بتبرع من أحد رجال الأعمال بقيمة 18 مليون جنيه، غير أن المشروع توقف عند الأعمال الخرسانية، قبل أن يوجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخ نصف مليار جنيه لاستكماله.

وأشار إلى أن المركز يخدم خمس محافظات من الدلتا، إضافة إلى استقباله حالات من الدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى إجراء 170 عملية زراعة كبد لغير المصريين، و45 عملية زراعة للأطفال.

وأوضح أن المركز يحتل حاليًا المرتبة الثالثة عالميًا في مجال زراعة الكبد، مضيفًا: «لولا تدخل القيادة السياسية ودعم المشروع، ما كان بإمكان الجامعة استكمال ما يقرب من مليار جنيه في ذلك الوقت».

وكشف رئيس جامعة المنصورة أن مستشفيات الجامعة تستقبل نحو مليوني مريض سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة عملية زراعة الكبد تتجاوز 600 ألف جنيه للمريض الواحد، لكنها تُجرى مجانًا بالكامل على نفقة الدولة أو التأمين الصحي «دون أن يدفع المريض مليما واحدًا».

وأضاف أن المركز يُجري أيضًا عمليات زراعة الكلى مجانًا، فضلًا عن منح المرضى راتبًا شهريًا من مركز الكلى، في تقليد أرساه العالم الدكتور محمد غنيم منذ أكثر من ثلاثين عامًا.