أحمد حجازي متفائل بعد الخسارة أمام الأهلي السعودي

بدا أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر ونادي نيوم متفائلا رغم خسارة فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

صرح حجازي عبر قناة (ثمانية) عقب اللقاء الذي أقيم مساء الخميس "كنا ندا قويا للأهلي، وقدمنا أداء جيدا في الشوط الثاني، ورغم الخسارة فإنني أعتبرها بدية جيدة، وسنتحسن".

أضاف "الأهلي أكثر انسجاما بعد خوض مباراتين في كأس السوبر السعودي، أما نيوم بحاجة لمزيد من التأقلم".

وأتم مدافع الأهلي والإسماعيلي السابق تصريحاته "لقد تحسن مستوانا في الشوط الثاني بعد تنفيذ تعليمات المدرب التي أكد عليها المدير الفني بين الشوطين".

يذكر أن أحمد حجازي انتقل إلى نيوم في صيف 2024 قادما من اتحاد جدة، وساهم في صعود الفريق للدوري السعودي للمحترفين لأول مرة في تاريخه.