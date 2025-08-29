أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بالعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أن القاهرة تجري اتصالات شبه يومية مع الأطراف الدولية المعنية بالملف النووي الإيراني لتفادي اندلاع أزمة جديدة.

وأوضح عبد العاطي، في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الاتصالات تشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وكذلك الجانب الإيراني، بهدف منع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية «لن تجلب إلا مزيدًا من التوتر والاحتقان».

وفيما يخص الملف الفلسطيني، شدد وزير الخارجية على أن مصر لن تتوقف عن جهودها حتى يتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي جرى التوافق على مقترحها من جانب المبعوث الأمريكي ووافقت عليها حركة حماس، منتقدًا «التجاهل غير المبرر» من إسرائيل، ومؤكدًا استمرار الضغوط مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى الصفقة التي تمتد لمدة 60 يومًا، بما يفتح الطريق نحو مرحلة «اليوم التالي» للحرب.

وفي سياق آخر، أشار عبد العاطي إلى انعقاد الدورة السادسة للجنة المصرية القطرية المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد، لافتًا إلى أن المباحثات ركزت على تفعيل الحزمة الاستثمارية القطرية البالغة 7.5 مليار دولار في مجالات التطوير العقاري والسياحة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

وكشف عن «احتفالية كبرى» خلال أسابيع للإعلان عن مشروعات محددة ضمن هذه الحزمة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 54% خلال العام الجاري مقارنة بعام 2023-2024، مضيفًا أن القاهرة والدوحة تواصلان تنسيق جهودهما بشأن القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.