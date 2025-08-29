قال الفنان محمد سليمان، إن الشهرة الكبيرة التي حظي بها مشهد «ده هاني» مع الفنان إياد نصار والفنانة أروى جودة في مسلسل «هذا المساء»؛ لم تكن متوقعة.



وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «ON Set» أن سبب انتشاره يعود إلى «الكوميكس» على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن سياق المشهد الأصلي كان «دراميا» ويختلف عما تم تقديمه في «الكوميكس» بشكل كوميدي.



وروى تفاصيل المشهد الكامل، قائلا: «المشهد الأصلي أنا بنيم ابني في غرفة نوم أروى، وكان معانا المربية، وكان معنا الدكتور لأن ابني كان تعبان».



وأضاف أن المواجهة حدثت أثناء نزوله من الغرفة، بعدما قابله الفنان إياد نصار الذي استشاط غضبًا لرؤيته خارجا من غرفة نوم زوجته، مشددا أن ما جرى إظهاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي «غير مضبوط.. والمشهد كان في السياق الدرامي للمسلسل».