 حزب الشعب الجمهوري يتابع سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بـ19 دائرة - بوابة الشروق
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 10:45 ص القاهرة
حزب الشعب الجمهوري يتابع سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بـ19 دائرة

علي كمال
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 10:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 10:40 ص

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري متابعة سير عملية التصويت للمصريين في الداخل ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بـ19 دائرة انتخابية، وذلك عبر منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لضمان انضباط العملية الانتخابية وتدفّق المعلومات من مقار الاقتراع إلى الغرفة المركزية بدقة وسرعة.

وفي إطار أعمال الغرفة المركزية، تابعنا التقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات حول مؤشرات الإقبال وسير العملية الانتخابية داخل اللجان، فضلًا عن رصد المستجدات التي تطرأ على مدار ساعات التصويت.

وأوضحتُ خلال اجتماع الغرفة أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا برصد مؤشرات المشاركة في مختلف الدوائر وتحليلها لحظة بلحظة، من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعتمد على منظومة اتصال متقدمة تتيح تدفّق المعلومات من جميع المحافظات المنوطة بصورة مستمرة.

كما أشرتُ إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع أدق تفاصيل المشهد داخل اللجان؛ بدءًا من انتظام العملية الانتخابية والتزام الإجراءات، مرورًا برصد حركة الإقبال وتحليل مؤشراتها، وصولًا إلى متابعة أي ملاحظات أو مستجدات يتم رصدها ميدانيًا، بما يتيح التدخّل السريع والتعامل الفوري معها، لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى مستويات الانضباط والدقة.

