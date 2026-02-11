مانشستر يونايتد يتعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي

فرض مانشستر يونايتد التعادل أمام وست هام يونايتد بنتيجة 1-1، على ملعب "لندن الأولمبي"، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح توماس سوشيك التسجيل لوست هام في الدقيقة 51.

وسجل بنيامين سيسكو هدف التعادل القاتل لليونايتد في الدقيقة 90+5.

بهذه النتيجة رفع وست هام يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقفت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بعد أن حقق الفريق 4 انتصارات متتالية ليرتفع رصيد يونايتد إلى 45 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.