صلاح في القائمة النهائية لجائزتين بـ«جلوب سوكر»

تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في القائمة النهائية لجائزتين في "جلوب سوكر 2025" لأفضل لاعب في العالم وأفضل مهاجم في العالم.

وتم ترشيح صلاح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم وأفضل مهاجم في العالم، ضمن جوائز "جلوب سوكر 2025"، في القائمة الأولية.

وبعد إغلاق باب التصويت أمام الجماهير، تواجد صلاح في القائمة النهائية برفقة 14 لاعب آخر يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم، ومع 7 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل مهاجم في العالم.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" في دبي يوم 28 ديسمبر المقبل.

القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر - أفضل لاعب في العالم 2025

محمد صلاح - ليفربول

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

خفيتشا كفارتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

كيليان مبابي - ريال مدريد

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

فيتينيا - باريس سان جيرمان

لامين يامال - برشلونة

القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر - أفضل مهاجم في العالم 2025

محمد صلاح - ليفربول

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

هاري كين - بايرن ميونخ

كيليان مبابي - ريال مدريد

خفيتشا كفارتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

رافينيا - برشلونة

لامين يامال - برشلونة