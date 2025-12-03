إندونيسيا تنشر طائرات حربية لدعم توزيع المساعدات في إقليم أتشيه المتضرر من الفيضانات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت البحرية الإندونيسية العديد من السفن الحربية لتسريع توزيع المساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم أتشيه الإندونيسي.

وقال مركز قيادة الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالكوارث الخاصة بالفيضانات في إقليم أتشيه اليوم الأربعاء "نأمل أن يساعد وصول تلك السفن الحربية في تسريع توزيع المساعدات على جميع المناطق المتضررة من الفيضانات"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم.

وتتم قيادة العملية من قبل السفينة/دانساتفيب كوارمادا 1"، التي تشرف على تنسيق جميع السفن الحربية المشاركة في المهمة.

وتم إرسال السفن عبر طرق مختلفة في المناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم أتشيه لدعم العمليات الإنسانية.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن للوصول إلى الناجين وانتشال مزيد من الجثث، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية التي ضربت إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1300 قتيل، إضافة إلى نحو ألف مفقود.