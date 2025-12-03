كشفت بيانات نٌشرت اليوم الأربعاء أن متوسط العمر المتوقع للرضع الكوريين الجنوبيين الذين ولدوا عام 2024 وصل لمستوى قياسي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن معلومات وزارة البيانات والإحصاءات أظهرت أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة بلغ العام الماضي 83.7 عام أو أعلى بواقع 0.2 عام مقارنة بــ83.5 عام خلال عام 2023.

يشار إلى أن متوسط العمر المتوقع في كوريا الجنوبية يرتفع بصورة ثابتة منذ أن بدأت الحكومة جمع البيانات ذات الصلة عام 1970، عندما كان متوسط العمر المتوقع يبلغ 62.3 عام.

مع ذلك، خلال عام 2022، انخفض متوسط العمر المتوقع بواقع 0.9 عام، فيما يعد أول تراجع منذ عقود بسبب تداعيات كوفيد-19، قبل أن يرتفع مجددا خلال عام 2023.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للرضع الذين ولدوا عام 2024، من المتوقع أن يعيش الصبية 80.8 عام، في حين من المتوقع أن تعيش الفتيات 86.8 عام.