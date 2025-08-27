متحصلات علياء قمرون من التيك توك: نصف مليون جنيه وهاتف آيفون 16 برو ماكس

• البلوجر تنكر اتهامات غسل الأموال ونشرها مقاطع فيديو خادشة: كنت عاملة نظافة قبل دخولي السوشيال ميديا

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع البلوجر "علياء قمرون" عن متحصلاتها المالية من بث فيديوهات تخدش الحياء العام عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة التي حصل "الشروق" على نسخة منها، فحص الهاتف الأول للمتهمة، وبفتح تطيبق (we pay) تبين احتوائه على محفظة إلكترونية تحتوي على مبلغ مالي أكثر من 199 ألف جنيه، بالإضافة إلى وجود محادثات عبر تطبيق الواتساب مع أحد الأشخاص تتضمن فحواها إرسال المتهمة لقطة شاشة لحسابها على تيك توك وتطلب مساعدته لوجود عطل به ولا تستطيع الولوج له.

وبفحص مقاطع الفيديو الخاصة بتطبيق تيك توك تبين وجود مقطع فيديو يظهر به قيام أحد الأشخاص بتصفح الحساب الخاص بالمتهمة ويظهر بها المحفظة الخاصة بالمتهمة وبها مبلغ مالی يقترب من 300 ألف جنيه، وبسؤال المتهمة أقرت بقيامها بسحب ذلك المبلغ من الحساب.

وبإجراء فحص الهاتف الثاني ماركة "آيفون 16 برو ماكس" ملك البلوجر "علياء قمرون" تبين أن جهاز الهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهمة يحتوى على آثار ودلائل على استخدامه في نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وبالدخول على تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك على هاتف المتهمة، وفحص محفظة الحساب الخاصة بالتطبيق، تبين أنها تحتوى على مبلغ مالي وقدره 195 جنيه، ووجود العديد من معاملات سحب مبالغ مالية من الأرباح الخاصة بتطبيق التيك توك، بالإضافة إلى وجود مقاطع فيديو تظهر بها المتهمة بوجهها بمفردها أو مع آخرين متلفظة بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام، تمثل تعدياً على القيم والمبادئ الأسرية.

وأنكرت البلوجر "علياء قمرون" أمام جهات التحقيق اتهامها في غسل الأموال المتحصلة عليها من نشاطها غير المشروع بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا تخدش الحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت المتهمة خلال التحقيق، إنها كانت تعمل عاملة نظافة في مستشفى الجامعة، وبائعة مناديل بالشارع، وحاليًا تعمل في مجال السوشيال ميديا، وتركت المنزل منذ فترة بسبب خلافات أسرية مع والدها.

وأضافت أنها دخلت إلى مجال السوشيال ميديا بعد تدوال فيديو لها أثناء الإنشاد الديني "قمر سيدنا النبي قمر"، ولم تكن تعلم أن بثها لمقاطع الفيديو المشار إليها تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

وقررت النيابة العامة التحفظ على أموال البلوجر "علياء قمرون" ومنعها من التصرف بها لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة عليها من نشاطها غير المشروع في بث فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت محكمة بالقاهرة الجديدة، رفضت استئناف البلوجر علياء قمرون على قرار حبسها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة عليها من أموال التيك توك.