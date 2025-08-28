المتحدث باسم فتح: لن نرفع الراية البيضاء

قال المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، إن إسرائيل تستغل الحرب والصمت الدولي لتنفيذ مشروع «إي-وان» وفرض السيادة على الضفة الغربية، وهو المشروع الذي تعمل عليه منذ 77 عامًا، مؤكداً أن الاحتلال استغل أحداث السابع من أكتوبر للشروع في خطوات تصفية القضية الفلسطينية وضم الضفة الغربية.

أوضح دولة، في مقابلة عبر "زووم" على قناة سكاي نيوز عربية، الأربعاء، أن هذا المشروع يهدد الحقوق الفلسطينية ويهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة أشكال السيادة كعدو مباشر.

وأضاف أن نتنياهو يقوّض دور السلطة الفلسطينية المحاصَرة ماليًا والمعرَّضة لضغوط كبيرة، بما يتماشى مع مشاريع اليمين المتطرف بزعامة سموتريتش وبن غفير، موضحًا أن الاحتلال لا يريد أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية أو خطوات للاعتراف بدولة فلسطين.



شدد المتحدث باسم فتح على أن السلطة والحركة، ومعهما الشعب الفلسطيني، يواجهون المشروع الاستعماري الإسرائيلي منذ عقود، من انتفاضة الحجارة حتى انتفاضة الأقصى، مؤكداً أن الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة بالتعاون مع دول مثل السعودية وفرنسا لتحقيق حل الدولتين.

ودعا إلى عدم تحميل السلطة فوق طاقتها، لافتًا إلى أن الخيار السلمي هو الأنسب اليوم بعد أن أثبتت التجارب أن الصراع المسلح لم يحقق النتائج المرجوة.



وانتقد دولة الفصائل التي تدعو إلى الثورة العسكرية دون ممارسة أي شكل من أشكال المقاومة على الأرض، سواء سلمية أو مسلحة.

واختتم بالتأكيد: «مواجهة الاحتلال تتطلب استغلال الأدوات الشعبية التي تزيل ذرائعه وتوفّر حماية لشعبنا... لا يمكن أن نرفع الراية البيضاء ولن نستسلم».