رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد توسيع الهجوم في غزة ويدعو كل الإسرائيليين للتجنيد

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أيال زامير، اليوم الأربعاء، إن جهود الجيش تتركز حالياً على توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة، مشدداً على استمرار العمليات في الميدان و"حرص إسرائيل على هزيمة حركة حماس وإعادة المخطوفين".

جاءت تصريحات زامير، خلال جولة ميدانية له في قطاع غزة برفقة قائد القيادة الجنوبية ونائب رئيس قسم العمليات وعدد من القادة العسكريين، حيث اطلع على نشاطات وحدة الاحتياط "عتسيوني" ووحدة الجنوب في القطاع خلال الأسابيع الأخيرة.

ودعا زامير، جميع الإسرائيليين إلى التجنيد والمشاركة بشكل متساوٍ في الحرب المستمرة على قطاع غزة، واصفاً ذلك بأنه "واجب وطني وحتمي في هذه المرحلة"، وفقا لوكالة سما الفلسطينية.

وقال: "هذه مسئولية مدنية وواجب وطني، وأدعو الجميع للتجنيد والمساهمة بشكل متساوٍ – هذا هو أمر الساعة".

وأشار رئيس الأركان إلى تمديد أوامر التجنيد لوحدات الاحتياط نظراً لتطورات المعركة، معبراً عن تقديره "لتضحياتهم وجهودهم في غزة".

كما أكد زامير أن "الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في مدينة غزة، مع التركيز على استعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس، مع الحرص على منع وقوع أحداث مشابهة لما حدث في السابع من أكتوبر".

وقال زامير: "في ظل التحديات في جميع الجبهات، لا يمكن القبول بأن تتحمل بعض فئات المجتمع وحدها عبء الحرب. الأمن القومي لإسرائيل يتطلب شراكة كاملة من جميع المواطنين. هذه مسئولية مدنية وواجب وطني، وأدعو الجميع للمشاركة والمساهمة بشكل متساوٍ".