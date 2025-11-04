لجنة الإنقاذ الدولية تحذر من ازدياد أعداد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم في السودان

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من ارتفاع أعداد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم في السودان، وذلك بعد يوم من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

وقالت اللجنة، إن الفتيان والفتيات ينفصلون عن أسرهم أثناء الفرار من بلدة "طويلة" في منطقة دارفور.

وأوضحت اللجنة، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تم تسجيل 170 طفلا بمفردهم بدون ذويهم في "طويلة". وأشارت اللجنة إلى أن الكثير منهم لا يستطيعون حتى ذكر أسماءهم أو مكان إقامتهم، كما لا يوجد أثر لمكان أسرهم.

وقال أرجان هينكام مدير إدارة الأزمات في دارفور باللجنة في بيان أمس الاثنين "هم محاصرون، محتجزون- أو أسوأ من ذلك".

ويشار إلى أن الوضع في الفاشر يتدهور كل ساعة: ووفقا للتصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي، المبادرة المعترف بها دوليا لرصد حالة الأمن الغذائي، فإن الوضع في المدينة وصل لحالة المجاعة.