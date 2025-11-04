نبيه بري: إسرائيل لم تلتزم بوقف النار وتعيق انتشار الجيش اللبناني

• رئيس مجلس النواب اللبناني قال إن "المقاومة التزمت بالكامل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار"..

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إن إسرائيل لم تلتزم بأي من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، في حين التزمت "المقاومة اللبنانية" بما نص عليه كاملا.

جاء ذلك خلال استقبال بري، في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة ببيروت، وفداً من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وقال إن "المقاومة (حزب الله) التزمت بالكامل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، في حين لم تلتزم إسرائيل بأي من بنوده".

وتساءل رئيس البرلمان: "متى وأين وكيف التزمت إسرائيل ببند واحد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار؟"، معرباً عن استغرابه من "مواقف بعض الداخل اللبناني الرافض حتى لذكر كلمة مقاومة".

وأضاف: "هل هناك بلد في العالم ينكر أنقى صفحة من تاريخه؟".

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023 وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألف آخرين.

وخرقت إسرائيل الاتفاق أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وشدد بري على أن استمرار إسرائيل باحتلال أراض واسعة في جنوب لبنان يعيق انتشار عناصر الجيش اللبناني.

وقال إن "الجيش اللبناني انتشر جنوب نهر الليطاني بأكثر من 9 آلاف ضابط وجندي، وهو قادر على الانتشار حتى الحدود المعترف بها دولياً".

وأضاف: "إلا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية، باعتراف قوات اليونيفيل وتقاريرها الدورية، يعيق ذلك".

وتحتل إسرائيل متحدية اتفاق وقف النار، 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

من جهة ثانية، قال بري إن الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس ناقشت خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت موضوعين، هما "الادعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا، وملف المفاوضات".

وأكد أن ادعاءات إسرائيل بشأن تدفق الأسلحة إلى لبنان "محض كذب"، مضيفا: "الولايات المتحدة التي تسيطر على الأجواء تعرف الحقيقة".

وحول ملف التطبيع مع إسرائيل، قال إنه "على ثقته بأن اللبنانيين سيقولون لا للتطبيع مع إسرائيل".

وفي سياق آخر، أكد بري أن أهم معركة يخوضها اللبنانيون وخصوصاً أبناء الجنوب، "هي معركة الصمود والبقاء في أرضهم رغم حجم القتل اليومي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي".

وصعدت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة هجماتها على لبنان بما يشمل عمليات اغتيال أشخاص تدعي أنهم عناصر من "حزب الله"، وشن غارات في مناطق شرق وجنوب البلاد.

والخميس، أصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، للمرة الأولى، أوامر للجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحررة جنوبي البلاد.

لكنه قال في اليوم التالي، إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أراضيها.

ويقود المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل، حيث زار البلد العربي عدة مرات قدم خلالها مبادرة لحكومة بيروت في 19 يونيو الماضي، تنص على أن تكون جميع الأسلحة تحت إشراف الدولة اللبنانية فقط كهدف أولي.

وبيروت وتل أبيب في حالة حرب وعداء رسمي، لذلك لا تتفاوضان بشكل مباشر، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا الحكومة اللبنانية في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، إلى بدء مفاوضات مباشرة.