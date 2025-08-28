مانشستر يونايتد يودع كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق درجة رابعة

قادت ركلات الترجيح فريق جريمسبي لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بصعوده للدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، على حساب ضيفه فريق مانشستر يونايتد.

وفاز جريمسبي 12 / 11 على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، مساء الأربعاء، في الدور الثاني للمسابقة، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 / 2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم جريمسبي، الذي يلعب بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، بهدفين نظيفين أحرزهما تشارلز فيرنام وتيريل وارن في الدقيقتين 22 و30 على الترتيب.

واستعاد مانشستر يونايتد اتزانه في الشوط الثاني، ليحرز هدفين بواسطة الكاميروني بريان مبويمو وهاري ماجواير في الدقيقتين 75 و89 على الترتيب، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق المضيف.

وفي باقي المباريات، صعد إيفرتون للدور الثالث عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه مانسفيلد، كما تأهل فولهام عقب فوزه بالنتيجة ذاتها على ضيفه بريستول سيتي، واكتسح برايتون مضيفه أوكسفورد يونايتد بنتيجة 6 / صفر.