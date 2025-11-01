لامين يامال يعلن انفصاله عن نيكي نيكول

أعلن النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، انفصاله عن المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، مؤكدًا أن القرار جاء بالتراضي بين الطرفين، ومشددًا على أن الخيانة لم تكن سببًا في الانفصال.

وقال يامال في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية ونقلتها صحيفة «سبورت»:" لم تكن هناك أي خيانة، لقد انفصلنا ببساطة، وهذا كل ما في الأمر."

وجاءت تصريحات لاعب برشلونة لتضع حدًا للشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول أنباء عن خلاف بين الثنائي إثر سفر يامال إلى ميلانو لقضاء عطلة مع أصدقائه، وهو ما فُسّر آنذاك بأنه وراء الانفصال.

وأضاف النجم الشاب مؤكدًا:" لم أخنها، وكل ما يُقال عن ذلك غير صحيح."