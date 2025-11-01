اللجنة البارالمبية تهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير

أرسلت اللجنة البارالمبية المصرية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشاد حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالمتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه صرح عالمي على أرض مصر يجمع بين عراقة الحضارة المصرية وقدرة ورؤية الدولة الحديثة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن المتحف المصري الكبير يعكس إصرار الدولة المصرية على كتابة التاريخ الحديث بفخر، وتقديم ماضيها العريق في صورة حضارية تواكب التطور العالمي.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لسلسلة من الإنجازات الكبرى التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق العملاقة وتطوير الموانئ على مختلف السواحل المصرية.

وأضاف أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بمشروعات استصلاح الأراضي وتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، مما ساهم في تعزيز مجالات الزراعة والسياحة والرياضة والصناعة والاقتصاد، بما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.

واختتم حسام الدين مصطفى تصريحاته مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون واجهة مشرفة لمصر أمام العالم، ومقصدًا سياحيًا وثقافيًا يعكس مكانة مصر التاريخية والحضارية، مشيرًا إلى أن افتتاحه سيمثل لحظة فخر لكل مصري.