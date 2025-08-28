تامر أمين: ناشدت أحد رجال الأعمال لتقديم منحة دراسية للطفلة هايدي

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تواصل مع أحد رجال الأعمال لتقديم منحة دراسية للطفلة هايدي، التي باتت على قائمة "التريند" بعد انتشار فيديو لها وهي تساعد أحد المتسولين بدلا من شراء الحلوى.

وتابع، في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر شاشة قناة "النهار"، مساء الأربعاء، أن تكريم المجلس القومي للأمومة والطفولة، للطفلة هايدي؛ يعكس الحرص على دعم النماذج الإيجابية من الأطفال، التي تعكس قيم الإيثار في المجتمع.

واستكمل: "الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وكل الناس أعجبت بـ هايدي وتمنوا إن ولادهم كلهم يبقوا هايدي".

وثمّن "أمين" موقف الطفلة، قائلا: " لازم نكون فاهمين حجم التضحية اللي عملتها هايدي في السن ده.. كلنا وإحنا صغيرين، كانت الحاجات الحلوة دي — كيس شيبسي، حاجة ساقعة، آيس كريم، شوكولاتة — هي الدنيا كلها بالنسبة لنا. كان حلمنا الكبير في اليوم نجيب حاجة حلوة من البقال، فإن هايدي تقرر تتنازل عن حلمها ده، وتضحي بالحاجة اللي بتحبها علشان تساعد حد ما تعرفوش؟ ده تصرف كبير جدًا، وتضحية مش أي حد يقدرها، خصوصًا اللي مش في السن ده".

وأشاد بالتربية الصالحة التي نشأت عليها الطفلة بفضل أهلها، داعيا جميع الأهالي إلى تربية أبنائهم وتعليمهم الأخلاق الحميدة.

تجدر الإشارة إلى تكريم الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الطفلة هايدي محمد أحمد نسيم ومنحتها لقب "سفيرة المجلس للرحمة" تقديراً لتصرفها الإنساني النبيل الذي نال إعجاب الجميع. خلال اللقاء بمقر المجلس، قدمت لها درع المجلس وهدايا تعبيراً عن فخر المجلس بها.

أكدت السنباطي أن هايدي قدمت مثالاً حقيقياً للإيثار، عندما تبرعت بثمن كيس شيبسي لشخص محتاج في الشارع، مشيدةً بأسرتها التي غرست فيها هذه القيم. كما صرحت بأنها ستشارك الطفلة الاحتفال بها في أول يوم دراسي أمام زملائها.