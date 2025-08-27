شوبير: ريبييرو مدرب رائع حتى وإن قرر الأهلي إقالته

أشاد أحمد شوبير، الإعلامي بقناة الأهلي بإمكانيات خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي، مُشيرًا إلى أنه سيقدم الكثير للأحمر، إن استمر في منصبه.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة الأهلي: "ريبييرو مدرب رائع، وإذا قرر مجلس الإدارة الاستغناء عنه غدا، سأظل أقول إنه مدرب رائع".

وأضاف: "لا يصح أن يطالب البعض بإقالة ريبييرو بعد مباراة بيراميدز، أو حتى ديسمبر.. أنا أرى أنه مدرب جيد، ولن أجبر أحدًا على الاقتناع بهذا الرأي، ولكن لا يحق لأحد أن يجبرني أيضًا على رأي مخالف".

وتابع: "ما يغضبني هو أن يحاول البعض فرض رأيه، وأنه يجب تنفيذه من مجلس الإدارة.. لا، من حق مجلس إدارة الأهلي أن يتخذ قراره".

وأكمل: "رأيي الشخصي أن خوسيه ريبييرو سيقدم شيئًا كبيرًا للأهلي، لكنه يحتاج بعض الوقت، ومن يرى أنه يجب إقالته بعد 3 مباريات فقط، فهو حر".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "هذا المدرب إن غادر الأهلي سأقول إن النادي خسر شيئًا كبيرًا، وأقول ذلك من قناة الأهلي، ولا تشغلني الحسابات، وإذا كانت هناك حملة كبيرة عليه، فأنا ازداد عنادًا".