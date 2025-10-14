ضياء رشوان: مقولة الرئيس السيسي القائد الحقيقي يمنع الحرب لا يشنّها تلخص مشهد قمة السلام

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن قمة السلام كانت مختلفة بكل المقاييس، ليس فقط بالنسبة لمصر، ولكن للشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي يلخص هذا المشهد، حيث قال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام: «القائد الحقيقي هو من يمنع الحرب، لا من يشنها».

وأوضح خلال لقاء مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن قرار الحرب يمكن اتخاذه بسهولة في أي لحظة، إما نتيجة اندفاع أو استهانة بالطرف الآخر، لكنه يؤدي غالبًا إلى كارثة، مشددًا على أن امتلاك القوة الشاملة هو ما يردع الأعداء ويمنع نشوب الصراعات، وليس فقط الرغبة في السلام.

وأضاف: «القوة الشاملة لا تعني فقط القوة العسكرية، بل تشمل الاقتصاد، والسياسة، والثقافة، والإعلام، وكل ما يجعل الدولة قوية وقادرة على حماية مصالحها، العالم في العلاقات الدولية لا يُدار فقط بالقوانين، بل بالقوة التي تفرض احترام هذه القوانين، كما نرى في غزة، حيث لا أحد يُجبر إسرائيل على تنفيذ القانون الدولي».

واختتم موضحًا أن تصريحات الرئيس السيسي تعبّر عن فهم عميق لمعنى القيادة الرشيدة في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن القادة لا يتجنبون الحرب بدافع الضعف، بل لأنهم يملكون من عناصر القوة ما يكفي لردع الحرب ومنعها.

وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، مصر بعد المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، «اتفاق غزة» ضمن مراسم قمة شرم الشيخ، بجانب كل من الرئيس ، عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته، إن الاتفاق بين إسرائيل وحماس سوف يصمد، مضيفا أنه شامل للغاية.

وانعقدت قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، تحت عنوان «قمة شرم الشيخ للسلام»، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.