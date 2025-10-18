الصليب الأحمر يُسلم الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى الفلسطينيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد «تلفزيون فلسطين» بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سلمت الجانب الفلسطيني صباح السبت، الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل.

وأشارت شبكة «قدس» الإخبارية، إلى وصول دفعة جديدة من جثامين الشهداء إلى قطاع غزة، بعد أن تمكنت المقاومة من استردادها بصفقة التبادل.

وسلمت المقاومة، ليلة السبت، جثة أسير إسرائيلي كانت في قطاع غزة للصليب الأحمر.

وارتفع عدد جثث الأسرى الإسرائيليين الذين سلمتهم المقاومة للاحتلال عن طريق الصليب الأحمر تنفيذا لاتفاق وقف النار إلى 11.

والاثنين الماضي، سلمت القسام الصليب الأحمر 4 جثث لأسرى إسرائيليين إضافة لـ4 أخرى سلمتها أمس الثلاثاء، و2 مساء الأربعاء.

وقالت كتائب القسام، في وقت سابق، إن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه وسلمت جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها.

وأكدت القسام أن ما تبقى من جثث يحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، وأنها تبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف.