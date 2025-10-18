التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (5 عناصر جنائية - مقيمون بمحافظة الغربية) لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريباً.
يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.